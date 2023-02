No último jogo antes da visita à Pedreira, a Fiorentina perdeu em casa da Juventus (1-0), este domingo, na 22.ª jornada da Liga italiana.

A equipa de Turim marcou por intermédio de Adrien Rabiot, aos 34 minutos, na sequência de um cabeceamento ao segundo poste, a passe de Angel Di María.

Na segunda parte, Dusan Vlahovic ainda introduziu a bola no fundo das redes (59m), mas o golo foi anulado por fora de jogo. Também a formação viola teve um golo invalidado por posição irregular, desta feita após remate de Castrovilli, a um minuto dos 90.

A Juventus soma assim o terceiro triunfo consecutivo e ocupa a nona posição no campeonato, com 29 pontos.

Já a Fiorentina, que na próxima quinta-feira (17h45) visita o Sporting de Braga em duelo do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, é 14.ª classificada, com 24 pontos. O conjunto viola somou o quinto jogo consecutivo sem vencer no campeonato.

Ao início da tarde, o Monza, com Dany Mota a saltar do banco aos 68m, venceu em casa do Bolonha por 1-0 e segue no 10.º lugar.