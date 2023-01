A Juventus teve de sofrer mas conseguiu arrancar o oitavo triunfo consecutivo no campeonato, este sábado, ao vencer na receção à Udinese, por 1-0, na 17.ª jornada.

O golo solitário da partida foi apontado pelo ex-portista Danilo aos 86 minutos. Após um cruzamento de Federico Chiesa, o lateral brasileiro apareceu na pequena área para fazer o desvio certeiro.

A vecchia signora continua em recuperação após o mau início de temporada e soma agora 37 pontos, subindo à condição ao segundo lugar, a quatro pontos do líder Nápoles, que no domingo visita a Sampdoria.

O Milan, com 36 pontos, pode recuperar o segundo posto na receção à Roma de José Mourinho, este domingo.

O avançado português Beto foi titular, enquanto Buta e Vivaldo Semedo não saíram do banco. A Udinese não vence há 10 jogos e é oitava classificada na Serie A, com 25 pontos.

Também esta tarde, a Fiorentina, adversária do Sporting de Braga no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência, voltou aos triunfos, diante do Sassuolo, por 2-1.

Riccardo Saponara, aos 48 minutos, inaugurou o marcador para os anfitriões, contudo, Domenico Berardi empatou 10 minutos depois. O golo decisivo apareceu no primeiro minuto da compensação do segundo tempo, um penálti convertido pelo argentino Nicolas González.

Com este resultado, a Fiorentina subiu a nono, com 23 pontos, enquanto o Sassuolo é 16.º, com 16.