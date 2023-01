O Real Madrid sofreu neste sábado a segunda derrota na Liga espanhola e pode ver o Barcelona fugir-lhe no topo da Liga espanhola.

Naquele que foi jogo de sempre para a Liga espanhola sem qualquer espanhol no onze, os merengues caíram na deslocação a casa do Villarreal, que se impôs à equipa de Carlo Ancelotti por 2-1.

Depois de uma primeira parte sem golos, Yeremi Pino marcou para o «submarino amarelo» aos 47 minutos.

Karim Benzema empatou ao minuto 59 na conversão de um penálti, mas 4 minutos depois o Villarreal recolocou-se em vantagem também da marca dos 11 metros. Alaba escorregou na área e a bola acabou por lhe bater no braço com que apoiou a queda. Chamado a bater, Gerard Moreno enganou Courtois e fez o 2-1 final para o Villarreal.

Com este resultado, o Real Madrid mantém-se com 38 pontos na Liga espanhola, os mesmos do Barcelona, que neste domingo defronta na capital o Atlético de João Félix e pode isolar-se na liderança.

