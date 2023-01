O Real Madrid anunciou que não vai entrar em «leilões» para a contratação de Jude Bellingham ao Borussia Dortmund. A imprensa espanhola fala num limite máximo de 110 milhões de euros que podem não chegar para garantir o talentoso médio inglês, face a outras propostas de clubes da Premier League, mas Carlo Ancelotti, em conferência de imprensa, desvalorizou a questão.

Para o treinador italiano, Bellingham é um jovem médio promissor, mas o treinador diz que há «muitos outros» no mercado e deu o nome do benfiquista Enzo Fernández como exemplo.

«O Bellingham demonstrou no Mundial que é um grande médio, como outros. Há muitos jovens, como o Enzo [Fernández], Pedri, o Gavi…muitos médios que estão a aparecer, alguns até espanhóis», referiu.

Ancelotti reconhece qualidade ao jovem médio do Dortmund, mas também diz que está bem servido no atual plantel. «O Bellingahm é um deles, mas fico-me pelos meus, temos muitos com qualidade, sobretudo nos jovens, como o Valverde, Camavinga ou Tchouaméni. Temos um monte de jovens», acrescentou ainda o treinador dos merengues.