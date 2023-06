Diego Capel, que entre 2011 e 2015 representou o Sporting, vai jogar na Kings League.

O antigo internacional espanhol foi anunciado esta quinta-feira como a mais recente cara do Porcinos FC e vai ser o jogador número 13 da equipa do streamer Ibai Llanos, que no próximo domingo defronta o Kunisports.

Capel, de 35 anos, está sem clube desde o verão passado, depois de deixar o PASA Irodotos, da Grécia. Formado no Sevilha, soma ainda passagens por Anderlecht, Genoa e Extremadura, Birkirkara (Malta) e, claro está, pelo Sporting.