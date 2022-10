Kylian Mbappé foi um dos nomes mais focados da imprensa desportiva francesa esta terça-feira, ainda antes do jogo com o Benfica. O avançado do Paris Saint-Germain foi notícia na RMC, que dava conta da sua insatisfação e vontade de deixar o clube, por entender que algumas das promessas feitas pela direção aquando da renovação do contrato não foram cumpridas.

Mais tarde, o diário espanhol Marca escreveu que a relação de Mbappé com o emblema parisiense tinha quebrado, enquanto o Le Parisien deu conta da intenção do próprio Luís Campos acompanhar o jogador e deixar o PSG.

Ora o dirigente português, minutos antes da partida com o Benfica no Parque dos Príncipes, negou que Mbappé tenha pedido para deixar o clube em janeiro.

«Todos os dias temos rumores de transferências. Mas isto é especial, porque é antes de um jogo muito importante. Isto é sério. Estou com ele todos os dias, o Kylian nunca me falou sobre isso. O presidente também não me disse nada sobre isso. Antes de um jogo como este, é importante ver essa informação», começou por esclarecer o diretor-desportivo do PSG ao Canal +, além de também ter abordado o tema na RMC.

«Estou aqui para negar. Kylian Mbappé não informou ninguém de que quer deixar o Paris Saint-Germain. Nós nunca conversamos sobre isso. Falamos com ele todos os dias, como com os outros jogadores. Todos os jogadores conversam connosco», acrescentou.

Luís Campos disse ainda que está «muito orgulhoso» de pertencer ao clube, definindo este trabalho como «uma oportunidade extraordinária».

«Tenho três anos de contrato com o PSG e estou muito feliz por estar aqui, nesta casa. Trabalho todos os dias para que, ao final do meu contrato, o PSG tenha algo extraordinário no currículo. Todos os dias, chego com uma energia enorme pela manhã», rematou.