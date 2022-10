Se há mau ambiente no balneário do Paris Saint-Germain, no treino da véspera da receção ao Benfica - sem Lionel Messi - não se notou nada.

Durante o tradicional «meinho», Neymar fez uma maldade a Sergio Ramos e arrancou muitas gargalhadas a Kylian Mbappé, que até foi celebrar com o internacional brasileiro, pese embora as notícias da imprensa francesa que dão conta de uma alegada má relação entre os dois. Quem não gostou nada da reação foi mesmo o defesa espanhol.

Ora veja: