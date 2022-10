Kylian Mbappé jogou doente contra o Reims, no jogo do último sábado, revelou o técnico do PSG.



«Ele não deveria ter jogado em Reims, estava doente. Mas o Messi estava mal e o Neymar incerto. O Kylian jogou doente, cansado, num jogo que não acabou muito bem para nós. Falo muito com ele para tentar tranquilizá-lo. Somos muito sensíveis às suas observações porque é um jogador muito importante», referiu Galtier, em conferência de imprensa.



Embora não tenha adiantado se o jogador já está totalmente recuperado para a receção ao Benfica, Galtier abordou a posição que este ocupa na equipa. O técnico gaulês explicou que o avançado de 23 anos prefere atuar na esquerda, mas o facto de o clube não ter contratado nenhum avançado obriga-o a atuar no meio.



«Não sei o que foi dito ao Kylian antes de eu chegar, mas falei com Luís Campos e o presidente muitas vezes durante o verão para procurar outro avançado, com outro perfil, para permitir que o Kylian jogasse mais vezes na sua zona preferida. Esse jogador não chegou, mas temos outros jogadores de classe mundial. Ele é inteligente e capaz de adaptar os seus movimentos de acordo com a organização da equipa. Conversámos durante muito tempo sobre isso ontem, trocámos ideias sobre as suas expectativas», revelou.

Paris Saint-Germain e Benfica jogam na terça-feira, a partir das 20h00, no Parque dos Príncipes, numa partida da quarta jornada da fase de grupos da Champions que será dirigida pelo inglês Michael Oliver.

As duas equipas dividem a liderança do grupo H, com sete pontos, à frente da Juventus, que tem três, e do Maccabi Haifa, que ainda não pontuou.