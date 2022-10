O internacional português Vitinha foi o escolhido do lado do Paris Saint-Germain para projetar o jogo desta terça-feira com o Benfica e assumiu que o conjunto francês vai em busca de uma melhor exibição do que aquela que protagonizou em Lisboa.

«Não saímos com o resultado que esperávamos da Luz. Fizemos um bom jogo contra um adversário muito capaz e bom, com um bom coletivo e dinâmicas. Faltou marcar nas oportunidades que tivemos e permitir menos ao Benfica. Espero um Benfica à imagem do que tem sido, não vai mudar a identidade e nós estamos preparados para responder melhor do que na Luz e vencer», afirmou na conferência de imprensa.

Aos 22 anos, Vitinha é titular do campeão francês, depois de uma temporada com regularidade no FC Porto. Ainda assim, o jogador quis retirar de si o rótulo da idade.

«Temos de tentar falar menos das idades. Se mostras rendimento e que és capaz, só tens de jogar. É isso que eu tento fazer e tenho conseguido. O segredo é o trabalho duro. Tenho de acreditar nas minhas capacidades, pensar que era capaz de jogar no FC Porto e agora no PSG», vincou.

O médio luso explicou ainda a ligação no meio-campo com Marco Verratti. «Completamo-nos mesmo sendo parecidos. É muito fácil jogar com ele. É um prazer poder aprender com ele, porque jogou muitas temporadas a um nível muito alto. Além disso, é uma pessoa muito boa.»

«A nossa dupla tem uma fraqueza no plano físico? É uma pergunta que já fizeram antes do jogo contra a Juventus e de outros jogos importantes. Tentamos dar a resposta correta. Com inteligência e qualidade, pode-se responder ao físico. Mostrámos o que podemos fazer», acrescentou.

Vitinha lamentou ainda a ausência de Lionel Messi, porque «qualquer equipa quer ter os melhores», como Kylian Mbappé.

«É um privilégio jogar com todos estes grandes jogadores. O Kylian é um fenómeno. Estamos aqui para ajudá-lo e ele também está aqui para nos ajudar», realçou.

Paris Saint-Germain e Benfica jogam na terça-feira, a partir das 20h00, no Parque dos Príncipes, numa partida da quarta jornada da fase de grupos da Champions que será dirigida pelo inglês Michael Oliver.

As duas equipas dividem a liderança do grupo H, com sete pontos, à frente da Juventus, que tem três, e do Maccabi Haifa, que ainda não pontuou.