A Real Sociedad venceu esta noite o Elche (2-0), no jogo que abriu a jornada 35 da Liga espanhola.

No País Basco, Elustondo deu vantagem à equipa da casa aos 72 minutos e, já nos descontos, aos 90+2 minutos, o capitão Oyarzabal fechou as contas.

Com este resultado, a Real Sociedad cimenta o quinto lugar, com quatro pontos de vantagem sobre o Villarreal, mas mais um jogo. O Elche segue no penúltimo lugar, com 30 pontos.