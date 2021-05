O Newcastle foi ao King Power surpreender o Leicester, ao vencer por 4-2 para garantir matematicamente a permanência na Premier League, após o duelo da 35.ª jornada, esta sexta-feira.

O triunfo dos comandados de Steve Bruce começou a ser desenhado aos 22 minutos, com um golo de Joe Willock. Depois, aos 34, Paul Dummett ampliou a contagem, com o 0-2 no marcador.

Na segunda parte, a equipa visitante aumentou ainda mais os números, quase escandalosos face ao teórica e hipoteticamente esperado, chegando mesmo ao 0-4 com dois golos de Callum Wilson, apontados aos 64 e aos 73 minutos.

O melhor que o Leicester conseguiu fazer foi apontar dois tentos de honra, por Albrighton e Iheanacho, respetivamente aos 80 e aos 87 minutos de jogo.

Os «magpies» chegam aos 39 pontos e dão, à condição, um salto de quatro lugares na tabela, do 16.º para o 13.º posto. O Leicester, terceiro com 63 pontos, falhou a aproximação ao Manchester United, segundo com 67 e agora menos dois jogos que as raposas. O Chelsea, quarto com 61, pode mesmo aproveitar e saltar para o pódio caso vença o Manchester City no sábado.