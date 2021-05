O Estugarda recebeu e venceu esta sexta-feira o Augsburgo, por 2-1, no jogo que abriu a 32.ª e antepenúltima jornada da Bundesliga, o principal campeonato alemão de futebol.

Philipp Forster, aos 11 minutos, inaugurou o marcador a favor do Estugarda.

O resultado só voltou a ser alterado na segunda parte, ao minuto 59, com Niederlechner a empatar. O Estugarda fez o 2-1 final por Kalajdzic aos 74 minutos.

Com este desfecho, o Estugarda põe fim a quatro derrotas seguidas e leva 42 pontos, à condição no nono lugar, à espera do que o Friburgo, 10.º com 41, faça ainda nesta jornada.

Já o Augsburgo, 13.º com 33 pontos, vai em cinco jornadas sem vencer – somou apenas um ponto nos últimos 15 possíveis – e ainda luta pela permanência. Pode ser alcançado por Hertha Berlim e/ou Arminia e pelo Werder Bremen, todos com 30 pontos. O Hertha recebe o Arminia e o Bremen joga em casa com o Bayer Leverkusen.