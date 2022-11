A Liga espanhola (La Liga) exigiu, esta terça-feira, que sejam aplicadas «sanções desportivas imediatas» à Juventus, um dia depois de ter sido conhecida a demissão em bloco do Conselho de Administração do emblema italiano, no meio de investigações sobre falsificação de contas.

Em comunicado, a La Liga, presidida por Javier Tebas, sublinha que «apresentou uma queixa oficial contra a Juventus à UEFA em abril de 2022, relatando violações de fair-play financeiro investigadas pela Guarda de Finanças da Itália», agência de fiscalização subordinada ao Ministério da Economia e Finanças daquele país.

A entidade espanhola acrescenta que a «denúncia acusa a Juventus de ter contabilizado transferências acima do valor justo e de ter subestimado nas despesas com funcionários, resultando numa violação dos requisitos de equilíbrio da UEFA» e «acusa a Juventus de ocultar a verdadeira massa salarial dos seus jogadores».

A La Liga já tinha apresentado queixas contra Paris Saint-Germain e Manchester City e frisa que «continua a perseguir queixas contra a Juventus e exige que as autoridades competentes apliquem sanções desportivas imediatas», no caso a UEFA.