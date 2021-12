O Arsenal atravessa um dos melhores momentos de forma desde a chegada de Mikel Arteta ao comando técnico. Este sábado, os gunners passaram com classe e alguma tranquilidade em Elland Road, casa do Leeds United de Marcelo Bielsa: 1-4.



Arteta reabilitou Gabriel Martinelli e o prodígio brasileiro está a responder com golos. Fez na passada jornada ao West Ham e desta vez bisou em Leeds. Bukayo Saka fez o 3-0 para o Arsenal ainda antes do intervalo, numa primeira parte perfeita para os londrinos.



Na segunda parte, Cédric Soares foi a jogo a partir dos 64 minutos e o Arsenal controlou o jogo. Nuno Tavares também entrou e fez cinco minutos mais o período de compensação.



O Leeds só conseguiu reduzir aos 75 minutos, de penálti, pelo senhor do costume: Raphinha, antigo jogador do Vitória de Guimarães e do Sporting. Em cima do apito final (85), Emile Smith-Rowe ainda fz o quarto golo do Arsenal.



Na Premier League, o Arsenal é quarto classificado e tem 32 pontos; o Leeds soma 16 e é 16º.