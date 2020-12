Longe de convencer, o Barcelona de Koeman voltou aos triunfos e bem pode agradecer a Lionel Messi. O internacional argentino resolveu a partida frente ao Levante com um golo aos 76 minutos.



A primeira oportunidade do jogo até pertenceu ao conjunto valenciano (que teve Vezo na equipa inicial), mas Ter Stegen agigantou-se a remate de De Frutos. O conjunto blaugrana respondeu e Griezmann esteve duas vezes perto do golo, no entanto, Aitor Fernández brilhou.



Perante a persistência do nulo, Koeman mexeu e introduziu na partida Pedri e Trincão para os lugares de Busquets e Coutinho. A verdade é que foi já com o português em campo que o Barça chegou à vantagem: pressão alta, recuperação de De Jong e Messi, isolado, atirou cruzado para o fundo da baliza do Levante.



No período de descontos, o Levante ainda reclamou um possível penálti, mas o VAR nada assinalou.



Messi somou o golo 642 pelo Barcelona e está a um do recorde de Pelé, máximo goleador da história por um só clube. Já os culés subiram ao 8.º lugar enquanto o Levante caiu para zona de despromoção.