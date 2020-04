A federação espanhola (RFEF) já tem delineado um plano alternativo para definir os lugares europeus caso não seja possível retomar a competição até 30 de junho. Segundo adiantam os jornais espanhóis esta quinta-feira, o órgão máximo do futebol espanhol vai respeitar a atual classificação, isto é, Barcelona, Real Madrid, Sevilha e Real Sociedad, caso não se disputem mais jornadas, vão à Liga dos Campeões, enquanto o Getafe e o Atlético Madrid iriam jogar a Liga Europa.

A RFEF reforça a ideia que a prioridade continua a ser concluir a atual edição do campeonato, mesmo que tenha de jogar até setembro, mas, caso não seja possível terminar o campeonato até à data em que a UEFA pedir a lista das equipas candidatas a participar nas competições europeias, a federação já decidiu que vai respeitar a última classificação que conte com uma jornada completa.

Assim, caso não se joguem mais jogos, Barcelona, Real Madrid, Sevilha e Real Sociedad, os atuais quatro primeiros classificados, iriam jogar a Liga dos Campeões, enquanto o Getafe e o Atlético Madrid, quinto e sexto classificados, jogariam a Liga Europa. Ficaria ainda em aberto a terceira vaga para a Liga Europa que seria entregue a um dos finalistas da Taça do Rei, caso estes não estivessem entre os seis primeiros classificados, ou, em último caso, ao sétimo classificado, neste caso o Valencia.

A federação reforça a ideia que vai validar a última jornada completa que até pode não ser a atual. Caso sejam disputadas mais jornadas, desde que sejam completas, a classificação ainda pode vir a sofrer alterações.

Olhando para a atual classificação, o Barcelona comanda, com 58 pontos, à frente do Real Madrid (56), Sevilha (47), Real Sociedad (46), Getafe (46), Atlético Madrid (45), Valencia (42) e Villarreal (38). Apenas um ponto separam Getafe e Atlético Madrid da Real Sociedad na luta pela última vaga para a liga milionária.

A liga espanhola, que vai reunir-se na tarde desta quinta-feira, já tinha classificado esta opção como precipitada, considerando que só deve ser tomada depois de se darem as competições como concluídas. Além disso, o órgão que rege as competições profissionais reclama competência sobre a federação sobre as decisões sobre as duas principais competições no país.

A UEFA, que também vai reunir-se na próxima semana, continua a insistir numa solução unificada entre as 55 federações, embora haja pontos de vista diferentes. Algumas ligas já manifestaram vontade de retomar as respetivas competições, mas outras, como a Alemanha, Bélgica e Holanda, estarão mais inclinadas por cancelar os respetivos campeonatos.