O treinador do Borussia Dortmund, Lucien Favre, defendeu, esta segunda-feira, que as preocupações com o Paris Saint-Germain não são reduzidas ao brasileiro Neymar. Na véspera da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o técnico da equipa alemã afirmou que «a chave» vai ser a forma como a equipa vai defender.

«O Neymar é um grande jogador, mas Mbappé e Di María também são. Eles têm jogadores com grandes qualidades. Posso citar pelo menos dez jogadores naquela equipa com enorme potencial», afirmou Favre, em conferência de imprensa, esta segunda-feira.

Para o técnico de 62 anos, o Borussia tem de estar atento à perda de bola e ter «calma» com ela.

«Eles têm uma equipa perigosa. Quando perdes a bola, eles movem-se rapidamente para a frente. A chaves vai ser como nós defendemos. É importante sermos fortes a ganhar a bola e, aí, com a posse, termos calma», notou.

O Borussia Dortmund-PSG joga-se a partir das 20 horas de terça-feira. Acompanhe o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.