Depois da derrota por 3-2 em Paris, o PSG joga esta terça-feira em casa do Barcelona, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Os franceses estão obrigados a vencer para chegarem às meias-finais da prova, mas Luis Enrique desvalorizou qualquer tipo de pressão e deu até uma lição de humildade.

«Se queres estar numa equipa deste nível, tens de estar adaptado ao que aconteça e dar o teu máximo. Pressão? Qual pressão? Pressão têm aqueles que têm de trabalhar seis ou sete dias por semana, levantar-se às seis da manhã para levar algo para casa e não podem ficar doentes. Eu vivo como um senhor, trabalho com um sorriso diariamente e tenho à minha disposição, possivelmente, os melhores jogadores do mundo. Bendita pressão», disse o treinador do PSG aos microfones da Movistar.

A equipa de Danilo, Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos defronta o Barça de João Cancelo e João Félix a partir das 20h00 deste terça-feira.