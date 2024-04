Achraf Hakimi e Nordi Mukiele são as principais novidades na convocatória do PSG para o jogo contra o Barcelona, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.



O internacional marroquino volta às opções de Luis Enrique após ter cumprido castigo no duelo da primeira mão enquanto o lateral francês regressa após lesão. De fora por opção ficaram Alexandre Letellier, Layvin Kurzawa, Ethan Mbappé, Senny Mayulu e Presnel Kimpembe, este último a recuperar de lesão.



Refira-se que os quatro portugueses, Nuno Mendes, Danilo, Vitinha e Gonçalo Ramos, integram a comitiva gaulesa que seguiu viagem para a cidade Condal.



O PSG defronta o Barcelona às 20h00 desta terça-feira, depois de ter perdido o confronto da primeira mão por 3-2.



A convocatória do PSG para o embate com o Barça:



Guarda-redes: Keylor Navas, Arnau Tenas e Donnarumma;



Defesas: Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernández, Nuno Mendes, Mukiele, Beraldo e Skriniar;



Médios: Ugarte, F. Ruiz, Danilo, Vitinha, Kang-In Lee, Soler e Zaire-Emery;



Avançados: Mbappé, Gonçalo Ramos, Dembélé, Asensio, Kolo Muani e Barcola;