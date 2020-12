O futebolista português Bruno Fernandes deu nas vistas ao minuto 74 do jogo do Manchester United ante o Paris Saint-Germain, para a Liga dos Campeões, na noite de quarta-feira, ao gritar para o banco a pedir uma mudança ao técnico Ole Gunnar Solskjaer.

O grito e o gesto aconteceu num momento em que os ingleses perdiam por 2-1 e tinham visto Fred ser expulso logo após o golo de Marquinhos. Rashford estava lesionado no ombro e Bruno Fernandes pediu para o treinador fazer a substituição. Sem público no estádio Old Trafford, foi bem audível na transmissão televisiva.

A verdade é que o técnico norueguês mexeu logo a seguir, fazendo entrar Paul Pogba para reforçar o meio-campo, por troca com Rashford.