Os portugueses Anthony Lopes, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo e João Félix integram a lista de 50 nomeados para a equipa do ano da UEFA, anunciou hoje o organismo que tutela o futebol europeu.

Num ano em que foi campeão italiano pela Juventus, Cristiano Ronaldo está pela 17.ª vez entre os nomeados e tenta a 15.ª presença - 14.ª consecutiva - na equipa do ano.

O médio Bruno Fernandes, que se mudou em janeiro do Sporting para o Manchester United, repete a presença nos nomeados, depois de um ano em que se impôs como um indiscutível nos 'red devils'.

O guarda-redes Anthony Lopes, do Lyon, a grande surpresa entre os lusos, e o avançado João Félix, do Atlético de Madrid, são dois dos 21 estreantes entre os nomeados.

O Bayern Munique, campeão europeu, é a equipa mais representada na lista, com 10 dos 50 nomeados, seguido de Liverpool e Paris Saint-Germain, com oito, com a Alemanha a ser o país com mais jogadores (oito).

Os onzes do ano da UEFA, tanto masculino como feminino, vão ser escolhidos por votação dos adeptos no site do organismo.

Pode votar clicando AQUI

Confira aqui todos os nomeados:

Guarda-redes: Anthony Lopes, Alisson, Navas, Neuer e Oblak.

Defesas: Alaba, Alexander-Arnold, Angeliño, Bernat, Davies, De Ligt, De Vrij, Hatboer, Kimmich, Kimpembé, Sergio Ramos, Robertson, Thiago Silva, Upamecano e Van Dijk.

Médios: Bruno Fernandes, Thiago Alcântara, Aouar, Banega, Barella, Coman, De Bruyne, Papu Gómez, Goretzka, Havertz, Henderson, Ilicic, Marquinhos, Müller e Sabitzer.

Avançados: Cristiano Ronaldo, João Félix, Haaland, Di María, Gnabry, Immobile, Kane, Lewandowski, Lukaku, Mané, Mbappé, Messi, Neymar, Salah e Sterling.