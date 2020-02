O Rangers venceu este domingo o Livingston, por 1-0, na véspera de receber o Sp. Braga, para os 16 avos de final da Liga Europa.

Em jogo da 27.ª jornada da Liga escocesa, a formação orientada por Steven Gerrard chegou à vitória com um golo de Scott Arfield, aos 59 minutos, e depois de uma assistência de Ianis Hagi.

Com este resultado, o Rangers segue em segundo lugar do campeonato da Escócia, a dez pontos do líder Celtic, mas também um jogo a menos.

O conjunto escocês recebe o Sp. Braga na próxima quinta-feira, em partida da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. A segunda mão joga-se a 26 de fevereiro, em Portugal.

