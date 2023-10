O Legia Varsóvia denuncia um «comportamento escandaloso» da parte da polícia neerlandesa e da segurança do estádio do AZ Alkmaar na quinta-feira, logo após o embate entre os dois emblemas para a Liga Europa, que culminou com a detenção de dois jogadores da equipa polaca, entre os quais, o português Josué.

Jarek Jankowski, co-proprietário e dirigente do Legia, recorreu às redes sociais para sair em defesa do presidente do clube, Dariusz Mioduski, que terá sido alvo de agressões da parte da polícia neerlandesa. «Escandaloso o comportamento da polícia e da segurança em relação aos jogadores e ao presidente do Legia, com um grau de agressão e grosseria sem precedentes», destacou o dirigente.

SKANDALICZNE zachowanie policji I ochrony wobec piłkarzy i i Prezesa @LegiaWarszawa , niespotykany stopień agresji i chamstwa — Jarek Jankowski (@JJ1916JJ) October 5, 2023

O clube diz ainda que a «integridade física de vários jogadores e funcionários do Legia também foi violada» e marcou uma conferência de imprensa, com o presidente do clube, para as 14h00 horas locais.