O Bayer Leverkusen somou nesta quinta-feira a 15.ª vitória em 16 jogos oficiais em 2023/24, ao vencer fora o Qarabag por 1-0, em jogo do Grupo H da Liga Europa.

Com o ex-Benfica Grimaldo de início, o conjunto de Xabi Alonso só chegou à vitória já para lá dos 90 minutos, quando Boniface marcou o único golo na transformação de um penálti.

Com este resultado, o Bayer Leverkusen chega aos 12 pontos (em quatro jogos) e já está apurado na Liga Europa, tendo também o primeiro posto, que dá acesso aos oitavos de final, praticamente assegurado.

Este foi o 11.º triunfo seguido dos «farmacêuticos» em todas as provas.

No outro jogo do grupo, os noruegueses do Molde foram à vizinha Suécia bater o Haecken por 3-1.