Adeptos do Manchester United foram atacados na última noite, no exterior de um bar na cidade polaca de Gdansk, um dia antes da final da Liga Europa, com os espanhóis do Villarreal, informou hoje o clube inglês.

«O nosso ‘staff’ ajudou vários adeptos do United em Gdansk na noite passada e hoje, após um incidente em que alguns dos nossos apoiantes foram atacados no exterior de um bar na cidade», refere o clube.

O incidente, do qual não houve registo de ferimentos graves, envolveu cerca de 30 agressores, que fugiram antes da chegada das autoridades, segundo adiantou o porta-voz da polícia de Gdansk, Michal Sienkiewicz, à emissora polaca TVN24.

«Aconteceu tudo numa questão de segundos e não de minutos. Muito provavelmente, iremos divulgar as imagens das pessoas que estiveram envolvidas e a sua detenção será para breve», referiu.

Manchester United e Villarreal receberam 2.000 ingressos cada para a final desta noite da Liga Europa, que terá a lotação máxima de 9.500 espetadores, pouco menos de 25% da capacidade da Arena de Gdansk.