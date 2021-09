O duelo entre o Leicester e o Nápoles, da Liga Europa, foi emocionante dentro das quatro linhas, mas nas bancadas as coisas não correram da melhor maneira.

Após o apito final, adeptos dos dois clubes envolveram-se em confrontos. Segundo é possível ver num vídeo que circula nas redes sociais, apoiantes das duas equipas arremessaram objetos entre si e alguns adeptos ingleses invadiram mesmo a parte reservada aos italianos.

Passados alguns instantes, a polícia começou a descer a bancada e conseguiu começar a serenar os ânimos, bastante exaltados naquela altura.

O Leciester-Nápoles, do grupo C da Liga Europa, terminou empatado a duas bolas. O português Ricardo Pereira não saiu do banco.

