O Leverkusen venceu o Molde na Noruega, por 2-1, esta quinta-feira, na segunda jornada do Grupo H da Liga Europa.

Xabi Alonso promoveu várias alterações no onze inicial e nomes como Grimaldo, Wirtz e Boniface só entraram no segundo tempo. Ainda assim, os germânicos já venciam por 2-0 ao intervalo, graças aos golos de Frimpong (14m) e Tella (18m).

A três minutos dos 90, Breivik ainda reduziu para os anfitriões.

No outro jogo do grupo, o Qarabag venceu em casa do Hacken (1-0), com um golo do ex-Desportivo de Chaves Juninho (70m).

Quanto às contas do grupo, o Leverkusen segue na liderança, com seis pontos, os mesmos do Qarabag, que segue na segunda posição. Molde e Hacken continuam sem pontuar.

Resultados e classificações da Liga Europa