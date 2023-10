A Roma goleou, esta noite, o Servette por 4-0, numa partida da segunda jornada do grupo G da Liga Europa.



Com Svillar no lugar de Patrício e sem o lesionado Renato Sanches, José Mourinho (que cumpriu castigo) não teve qualquer português na equipa inicial e «poupou» alguns dos habituais titulares. Quem manteve o lugar na equipa foi Romelu Lukaku, avançado belga que continua de pé quente e que marcou o 1-0 aos 21 minutos.



O técnico português deixou Aouar no balneário e lançou Pellegrini para a segunda parte. O médio italiano teve impacto imediato no encontro ao assistir Belotti para o 2-0 e ao fazer ele mesmo, num remate certeiro na área, o terceiro da noite.



Belotti bisou aos 59 minutos - terceiro golo dos giallorossi em 13 minutos - e fixou o resultado final, dois minutos antes de Pellegrini ter saído por lesão. A Roma tem seis pontos e lidera o grupo em conjunto com o Slavia Praga. Os checos «humilharam» o Sheriff Tiraspol (goleada por 6-0) e chegaram, tal como a Roma, aos seis pontos.