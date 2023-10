Tudo empatado no grupo C.



O Betis conseguiu, esta quinta-feira, a primeira vitória na fase de grupos da Liga Europa. Com William Carvalho em estreia a titular esta temporada, os andaluzes bateram, com reviravolta, o Sparta Praga (2-1) no Benito Villamarín.



Os checos colocaram-se em vantagem logo aos três minutos. Rynes fez um passe sensacional para Birmancevic que superou Marc Roca em velocidade e bateu Rui Silva (de volta à titularidade). A resposta da equipa de Pellegrini não tardou: Vindahl saiu em falso da baliza, deixou a bola passar-lhe por cima e Diao aproveitou para igualar a contenda.



O Betis acabaria por consumar a reviravolta aos 79 minutos graças a um golo de Isco. No outro jogo deste grupo, o Aris recebeu e venceu o Rangers por 2-1, em Chipre.



Os cipriotas construíram uma vantagem de dois golos em 59 minutos (marcaram Moucketou-Moussounda e Babicka), mas mesmo assim não se livraram de um susto nos vinte minutos finais. Sima reduziu para os protestantes aos 70 minutos, insuficiente, porém, para evitar o desaire.



Assim sendo, Rangers, Betis, Aris e Sparta Praga têm três pontos cada.



O erro incrível do guarda-redes do Sparta de Praga: