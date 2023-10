Após a derrota na estreia contra o Sporting, o Sturm Graz conseguiu a primeira vitória no grupo D da Liga Europa diante do Ràkow (1-0).



O emblema austríaco foi à Polónia ganhar pela margem mínima graças a um golo de William Boving, anotado aos 24 minutos.



Com esta vitória, o Sturm Graz igualou o Sporting no segundo lugar com três pontos. Por sua vez, o Rákow, campeão polaco, ainda não pontuou ao passado que a Atalanta é líder com seis pontos em dois jogos.