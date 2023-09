O Sturm Graz desperdiçou este domingo a oportunidade de assumir a liderança do campeonato austríaco, depois de empatar na deslocação ao terreno do Rapid Viena (1-1), em jogo da oitava jornada.

Três dias após a derrota frente ao Sporting, o adversário dos leões na Liga Europa viu-se em desvantagem graças a um autogolo de Schnegg, aos 21 minutos. Logo a seguir, aos 25, Alexander Prass voltou a deixar tudo empatado.

Depois da derrota do Salzburgo, adversário do Benfica na Champions, o Sturm Graz subia à liderança em caso de vitória, mas este empate deixa-o na segunda posição, a um ponto do rival.