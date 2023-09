Luís Freire elogiou Ruben Amorim e o treinador do Sporting retribuiu este domingo na conferência de imprensa de antevisão do jogo entre os dois emblemas que, esta segunda-feira, encerra a 6.ª jornada da Liga. O treinador garantiu ainda que a sua equipa não está nada «vaidosa» com o início de época, recordando que ainda falta muito campeonato.

Primeiro uma avaliação ao adversário. «O Rio Ave é uma equipa com um excelente treinador, muito esperto no jogo, com um sistema parecido com o nosso, com três centrais, apesar de parecer mais um 3x5x2 onde eles podem mudar as características dos avançados e isso muda a forma de atacar. Uma equipa que gosta de ter bola e nós temos de ser fortes e pressionantes», começou por enunciar.

O treinador recordou, depois, que o Rio Ave tem o hábito de colocar dificuldades aos leões. «Sempre que jogámos contra o Rio Ave, houve fases em que eles tiveram bola, principalmente fora. Este jogo é diferente, nós jogamos em casa, mas isso também dá uma liberdade diferente aos jogadores do Rio Ave. Um jogo difícil, perigoso, com uma equipa de qualidade e com um treinador de qualidade. Mais um jogo de campeonato onde vamos tentar vencer para manter esta dinâmica de vitórias», acrescentou.

Amorim elogiou o Rio Ave, mas a verdade é que a equipa de Luís Freire vem de uma sequência de quatro jogos sem vencer [duas derrotas e dois empates].

«Não olho tanto para os resultados, olho para a forma com que o Rio Ave joga. Há equipas que, esquecendo os resultados, o encaixe é difícil, percebem muito bem a nossa forma de jogar, jogam com uma linha de cinco como nós. Isso às vezes dificulta o jogo. Empataram com o Casa Pia, empataram com o Famalicão, são sempre jogos difíceis. Jogaram com o FC Porto e o FC Porto venceu nos últimos minutos. Não podemos olhar só para os resultados, porque senão não fazíamos uma análise da equipa. Víamos os resultados, nós estamos a ganhar, o Rio Ave não está a ganhar, está feito. Vai ser um jogo difícil, coo têm sido todos os jogos em casa, mas jogamos com doze», destacou.

Luís Freire elogiou o trabalho de Ruben Amorim, tal como já tinha feito Petit e também o treinador do Sturm Graz. Elogios que se prolongam para a forma do Sporting jogar, mas o treinador garante que ninguém está «vaidoso» no plantel.

«Penso que isso não terá impacto, primeiro porque eles [jogadores] não leem essas coisas. Leem o que dizem sobre eles, agora sobre a equipa acho que não é uma coisa que eles vão procurar. Depois, ao que falámos sobre a competição entre os jogadores, eles não podem facilitar porque sabem que entrará outro jogador. Isto é apenas o início e é um início normal», destacou.

Um «início normal», para o Sporting, mas também para os outros. «O FC Porto está na frente, nós temos de vencer para nos mantermos na frente. O Benfica tem menos um ponto, o Sp. Braga, tudo bem, tem menos seis pontos e joga hoje. Portanto, nada está feito, estamos no início e é continuar. É levar isto com normalidade», acrescentou.

Apesar de tudo, Amorim reconhece que a sua equipa tem feito bons jogos. «Reconheço que estamos a jogar bem, eu acho que podemos jogar melhor. Somos competentes ao longo dos 90 minutos, mas não podemos dizer que somos constantes ao longo dos 90 minutos. Há muita coisa para trabalhar, temos sofrido golos que não podemos sofrer. Voltámos a sofrer um golo na Áustria contra uma equipa que não criou grandes ocasiões. Há muito a trabalhar, os jogadores têm de lutar pelo seu lugar», comentou.

Além disso, o treinador considera que tem de ser «normal» o Sporting ganhar jogos de forma sucessiva. «Estamos no início do campeonato e, se não ganharmos, não ficaremos no primeiro lugar. O Boavista também joga agora e o FC Porto já ganhou. Não vejo como é que a equipa pode ficar vaidosa e como alguém que joga no Sporting ficar completamente satisfeito porque está a vencer jogos. Isto deve ser o nosso normal, mas já vínhamos nesta sequência o ano passado. Talvez sem a pressão de estarmos numa situação complicada e estarmos fora da luta. Agora eles têm de lutar por um lugar e têm de lutar por vencer jogos. Deve ser esse o normal do Sporting», insistiu.