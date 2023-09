Ruben Amorim fez muitos elogios a Viktor Gyökeres no decorrer da antevisão do jogo com o Rio Ave, este domingo, mas a fechar a conferência de imprensa, num aparte, o treinador saiu a dizer que o avançado sueco está em dúvida para o jogo desta segunda-feira, que encerra a sexta jornada da Liga.

«Muniz, Afonso Moreira e St. Juste estão fora, o Viktor [Gyökeres] está em dúvida», atirou o treinador já depois do final da conferência de imprensa.

Antes disso, o treinador tinha elogiado o arranque de temporada do campeonato. «O Victor tem sido um excelente reforço. É avançado, marca golos, tem boas exibições, chama bastante a atenção. Foi muito falado o ano passado a falta de mais um avançado no Sporting. Juntando tudo, cria uma ilusão também nos adeptos que gostam muito dele», destacou.

O treinador considera, no entanto, precoce, classificar, desde já Gyökeres como o melhor reforço da Liga portuguesa. «Tem sido talvez o reforço mais falado. Agora se vai ser o melhor ou não, estamos ainda na sexta jornada e é precoce estarmos a fazer uma avaliação dos reforços, mas tem sido um bom reforço, como o Morten [Hjulmand] tem sido e como o Fresneda vai ser», acrescentou.

Gyökeres tem sido massacrado nos últimos jogos pelos adversários. Sofreu nove faltas no jogo com o Moreirense e foi também o jogador que mais sofreu faltas na Liga Europa, com as sete que sofreu no jogo com o Sturm Graz.

«Todos os jogadores devem ser protegidos. Não quero nem mais, nem menos do que a proteção que quero para o Coates ou Diomande. É um jogador com características diferentes, é difícil de parar, param-no muito em falta, mas isso faz parte do jogo. Depois levam amarelos, ficam condicionados e isso também é uma estratégia de jogo. Não há muito a fazer, é o Viktor continuar a fazer o que tem feito. No último jogo com o Moreirense, houve um jogador que foi expulso porque o parou duas ou três vezes em falta. É seguir as regras, não peço mais proteção para o Viktor do que peço para os outros e também para os adversários. Tratamento igual, é a única coisa que peço para ele», destacou ainda a propósito do avançado sueco.