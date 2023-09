O Sporting entrou a vencer esta noite na Liga Europa, ao bater na Áustria o Sturm Graz na 1.ª jornada do Grupo D.

Boving colocou os austríacos em vantagem, aos 58m, mas já perto do final a reação leonina foi decisiva para virar o jogo: Gyokeres fez o empate aos 75m e nove minutos depois Diomande consumou a reviravolta no marcador.

Ficha e filme do jogo

Com este resultado, o Sporting sobe ao topo do Grupo D, juntamente com a Atalanta, que esta noite venceu o Rokow por 2-0.