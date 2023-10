AEK Atenas e Ajax empataram a uma bola, numa partida da segunda jornada do grupo B da Liga Europa.



Com o português Carlos Forbs de início, o emblema de Amesterdão chegou ao intervalo a vencer por 1-0 graças a um golo de penálti de Steven Bergwijn. O campeão grego respondeu na segunda metade por intermédio de Domagoj Vida à entrada para o quarto de hora final.



No outro jogo deste grupo, Marselha e Brighton dividiram pontos no Vélodrome.



Foi do banco que Vitinha viu o conjunto de Gattuso rubricar um início de sonho com dois golos em dois minutos. Chancel Mbemba, a passe de Clauss, abriu o marcador com um remate certeiro na área e no minuto seguinte, Veretout ampliou a vantagem francesa, punindo um erro de Lewis Dunk.



Na segunda metade a equipa de De Zerbi deu uma resposta à altura. Pascal Gross encurtou a diferença no marcador com um golo aos 55 minutos e a dois minutos do final, numa fase em que Vitinha já estava em campo no Marselha, João Pedro fez o 2-2, de penálti.



O AEK é líder do grupo com quatro pontos, seguido de Ajax e Marselha, ambos com dois. Já o Brighton ocupa, de forma surpreendente, o último lugar com apenas um ponto.