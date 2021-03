O melhor do Newcastle-Aston Villa ficou guardado para o fim e ninguém saiu a rir do jogo a contar para a 28.ª jornada da Liga inglesa.

Aos 86 minutos a equipa de Birmingham inaugurou o marcador, beneficiando de um autogolo de Ciaran Clark.

O destino do jogo parceria imutável, mas o Newcastle resgatou um ponto já para lá da hora. No quarto minuto dos descontos, Jamaal Lascelles foi à área contrária assinar o 1-1 final.

Apesar do ponto somado, os Magpies continuam em zona periclitante da classificação e correm o risco de cair para os lugares de despromoção no final desta jornada. Já o Aston Villa está num confortável nono lugar com 41 pontos, mais 13 do que o Newcastle.