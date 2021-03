A Atalanta recebeu e venceu o Spezia por 3-1 na 27.ª jornada da Liga italiana e colou-se à Juventus no terceiro lugar.

Pasalic (53m), Muriel (55m) e novamente Pasalic (72m) apontaram os golos da equipa de Bérgamo, que teve 20 minutos arrasadores após o início da segunda parte.

Só depois o Spezia conseguiu reagir, por intermédio de Roberto Piccoli, mas a reação ficou-se por aí.

Com este resultado, a equipa de Gian Piero Gasperini salta do quinto para o terceiro lugar da Serie A. Ultrapassa, à condição, a Roma de Paulo Fonseca e fica igual à Juventus de Cristiano Ronaldo, que tem, no entanto, menos dois jogos realizados.