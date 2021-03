O golo apontado por Bruno Fernandes no empate a três do Manchester United com o Everton foi considerado o melhor da Premier League no mês de fevereiro.

O remate em jeito de fora da área foi inclusive comparado pelos Red Devils ao icónico golo de Éric Cantona ao Sunderland a 21 de dezembro de 1996.

Recorde-se que já nesta sexta-feira Bruno Fernandes foi também eleito o jogador do ano pela associação de adeptos de futebol de Inglaterra (Football Supporters Association).