O jogador Todor Nedelev sofreu um traumatismo cranioencefálico na sequência de um acidente de viação com um autocarro que transportava jogadores da seleção da Bulgária, na chegada à Geórgia, para um jogo da Liga das Nações.

A comitiva fazia o transporte do aeroporto para o hotel em dois autocarros, e um deles acabou por sofrer um despiste.

«A operação de Todor Nedelev após o grave acidente rodoviário envolvendo a nossa seleção em Tbilissi foi bem-sucedida. O médio sofreu um traumatismo cranioencefálico, que exigiu cirurgia do Dr. Shota Ingorokva. Nedelev permanecerá sob a supervisão das equipas médicas locais, bem como do médico da equipa nacional Dr. Biser Bochev», explicou a federação búlgara.

Todor Nedelev, jogador de 29 anos, do Botev Plovdiv, foi operado durante duas horas.

🚨🇧🇬 | Bulgarian national football team bus got into a serious car accident on the way from the airport to their hotel in Tbilisi.



The player Todor Nedelev was reportedly hospitalized. pic.twitter.com/wIMfUJJXo5