Sem Mauricio Pochettino, infetado com covid-19, no banco de suplentes, o Paris Saint-Germain venceu esta noite no terreno do Angers, por 1-0, em jogo da 20.ª jornada do campeonato francês.

Layvin Kurzawa, a 20 minutos dos 90, fez o único golo dos parisienses, com Danilo Pereira a ver do banco, de onde não saiu.

Com este resultado, o Paris Saint-Germain assume à condição a liderança da Ligue 1, com mais dois pontos do que o Lyon, mas também mais um jogo. Já o Angers, que contou com Pereira Lage no onze, está no sétimo lugar.