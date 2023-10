Kevin Prince-Boateng, que pendurou as chuteiras no último verão, recordou alguns momentos da carreira no podcast «VIBE with FIVE», de Rio Ferdinand, entre os quais a passagem pelo Barcelona, em 2018/19.

O antigo internacional ganês assumiu que era adepto do Real Madrid e que até mentiu na apresentação ao dizer que Lionel Messi era o melhor do mundo, embora preferisse Cristiano Ronaldo.

«Era adepto do Hertha Berlim quando cresci, mas depois – desculpem blaugrana, os adeptos do Barcelona vão odiar-me agora – do Real Madrid. Não pude dizer isso na conferência de imprensa, disseram-me para nunca dizer isso, caso contrário não iria jogar. Dois anos antes, quando joguei no Las Palmas, tive uma entrevista e disse que Ronaldo era o melhor deste mundo e Messi o melhor da galáxia. Depois perguntaram-me o meu clube favorito e disse o Real Madrid», recordou.

«Foi logo a primeira pergunta na apresentação. "Qual o teu clube favorito?" Barcelona. "O melhor jogador do mundo?" E disse "Messi". Foi uma das maiores mentiras. Normalmente digo sempre a verdade, mas tinha de mentir porque era a única forma de vestir a camisola do Barcelona», completou.

Boateng recordou ainda uma conversa com Messi, onde ficou evidente que o argentino e Ronaldo não deixavam de lado a luta por troféus individuais.

«Ele é o capitão, mas não fala. Não precisa de falar, porque vai falar no campo. Conversámos uma vez no banho porque ele perguntou se é difícil marcar em Itália, porque o Ronaldo estava lá naquela altura. Disse-lhe que marcaria onde quisesse, porque é o Messi. Conseguias ver a rivalidade entre eles, embora se respeitassem muito. Eu disse-lhe que era mais difícil porque em Itália é mais importante não sofrer do que marcar. Messi e Ronaldo podem marcar onde quiserem. As pessoas esquecem muito facilmente o que o Ronaldo fez lá. Tentam atacá-lo, mas ele marcava em todos os jogos», sublinhou.

Outro dos tópicos abordados durante o podcast foi o momento atual do Manchester United. Boateng criticou a postura de Erik Ten Hag e deixou muitas críticas ao treinador dos red devils pela maneira como entrou em rota de colisão com Ronaldo.

«Ten Hag tem de sair [do Manchester United], especialmente depois do que fez com Ronaldo e todos os outros jogadores que estão envolvidos em polémicas. Ele não tem o nível certo para ser treinador do Manchester United. Imaginem terem o melhor marcador no plantel e simplesmente livram-se dele. Ir contra o melhor jogador da equipa? Não pode acontecer, é preciso haver respeito por ele», rematou.