Foi preciso sofrer e apanhar um susto, mas o Al Nassr recebeu e venceu o Istiqlol Dushanbe, do Tajiquistão, por 3-1, em jogo da 2.ª jornada da Liga dos Campeões asiática, esta segunda-feira.

Cristiano Ronaldo, titular na equipa comandada por Luís Castro, voltou a estar em destaque, ao iniciar a reviravolta da equipa da casa, na segunda parte, depois da vantagem de 1-0 para o Istiqlol carimbada antes do intervalo. Vinte anos depois da estreia na Liga dos Campeões da UEFA, estreou-se a marcar na Champions asiática.

Depois de uma primeira parte em que dominou o jogo, com mais de 80 por cento de posse de bola e várias tentativas junto da baliza contrária, o Al Nassr acabou surpreendido aos 43 minutos, quando Beganovic ganhou a bola a meio do meio campo contrário e serviu o costa-marfinense Senin Sebai para o 1-0 a favor do atual campeão do Tajiquistão.

O golo de Ronaldo:

Antes, Ghareeb ameaçara a vantagem com um grande remate que bateu no ferro, aos 29 minutos, mas o Al Nassr foi para o descanso a saber que precisava de marcar pelo menos dois golos para evitar a grande surpresa.

A abrir a segunda parte, Ghareeb voltou a desperdiçar num desvio à boca da baliza (47m) e, pouco depois, foi Brozovic, de cabeça, a ver o guarda-redes Yatimov a negar o 1-1.

O empate, porém, surgiu mesmo e aos 66 minutos, pelo português Cristiano Ronaldo, que picou à bola à saída de Yatimov na recarga a uma primeira bola intercetada por Qurbonov. Foi o 17.º golo do português em 16 jogos esta época.

O 2-1, por Talisca:

Depois, apareceu Talisca, a bisar para elevar o resultado para 3-1. Primeiro, aos 72 minutos, assinou a reviravolta de cabeça, após um cruzamento picado de Yahya. Ao minuto 77, numa finalização com classe e pontaria de pé esquerdo após um passe de Ghareeb, na área. Em 11 minutos, o Al Nassr marcou três golos e ficou confortável para gerir a vantagem e garantir mais um triunfo.

Na classificação, o Al Nassr é líder isolado do grupo E, com seis pontos, fruto de duas vitórias. Já tinha ganho na primeira jornada, no Irão, ante o Persepolis, por 2-0.

O 3-1, por Talisca: