Cristiano Ronaldo e Luís Castro foram eleitos, respetivamente, o melhor jogador e o melhor treinador da liga da Arábia Saudita no mês de setembro.

O avançado português do Al Nassr, que já tinha conquistado o prémio em agosto, marcou cinco golos e três assistências em quatro jogos do campeonato no último mês.

Já o treinador luso, amealhou quatro triunfos noutras tantas partidas com o Al Nassr em setembro.

The RSL top scorer with 🔟 goals 🔝 Cristiano is your September Player of the Month 🏆