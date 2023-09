Antigo jogador do Manchester United, Dimitar Berbatov criticou Jadon Sancho, afastado dos trabalhos nos red devils devido a um conflito com o treinador, Erik ten Hag.

Em declarações ao site de uma casa de apostas, citadas pelo Manchester Evening News, o ex-avançado búlgaro considerou que Sancho não irá a lado nenhum no clube se continuar com esta atitude.

«Se continuar assim, Sancho não vai a lugar nenhum no clube. Estou muito desiludo por uma situação como esta tenha vindo a público e tenha originado esta discussão toda. Situações destas acontecem regularmente, mas não são tornadas públicas», começou por dizer.

«Os jogadores têm conflitos com os dirigentes, colegas, funcionários do clube e até com eles próprios, mas isso nem sempre é tornado público. Quando se está num grande clube como o Manchester United, as pessoas vão falar sobre isso e interpretar a situação de maneira diferente», continuou.

Para Berbatov, Sancho pode estar frustrado consigo mesmo: «Sancho está no United há mais de dois anos e ainda não está a dar certo. Se calhar é daí que vem a insatisfação. Fica com raiva de si mesmo e do treinador e depois isso pode levar a uma confusão com esta.

«Sancho tem de pedir desculpas e depois disso tem de conquistar o lugar na equipa. A única maneira de fazer isso é treinar mais e jogar bem quando tiver oportunidade.»

A concluir, Berbatov lembrou Cristiano Ronaldo: «Quando um jogador demora tanto para resolver os conflitos se calhar é porque superestimou o seu próprio valor para o clube. Quando é o Ronaldo é diferente porque ele ganhou tudo.»