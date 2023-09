O Sporting pretende dar o nome de Cristiano Ronaldo a uma das portas de acesso ao estádio.

O ponto três da Assembleia Geral dos leões de 8 de outubro, que terá lugar no Pavilhão João Rocha, visa a «apreciação e votação da proposta do Conselho Diretivo de atribuição do nome de Cristiano Ronaldo à porta 7 do Estádio José Alvalade».

Recorde-se já várias figuras do passado do clube têm dado cara e nome às portas do recinto, numa ideia inserida nas várias mudanças que o estádio dos verde e brancos tem sofrido recentemente. Ronaldo, que dá nome à academia dos leões, pode juntar-se a Damas, Hilário, Francisco Stromp, Albano, Vasques, Travassos, Jesus Correia, Manuel Fernandes, Peyroteo, Jordão e Yazalde e ser o 12.º (e último) contemplado.