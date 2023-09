O Sporting é a equipa portuguesa que mais domina os adversários, de acordo com um estudo do Observatório do Futebol (CIES), baseado em quatro parâmetros: total de remates, remates dentro da área, percentagem de passes certos e passes certos no último terço.

Os leões têm um rácio médio de 2,21, ou seja, por cada ação do adversário, a equipa de Ruben Amorim fez 2,21. No segundo lugar está o Benfica (2,00), seguindo-se FC Porto (1,88) e Sp. Braga (1,56).

As equipas menos dominadoras na Liga portuguesa são Portimonense (0,73), Boavista (0,70) e Farense (0,65).

Importa referir que o estudo do CIES não teve em conta o Sporting-Rio Ave, último jogo da sexta jornada do campeonato.

Já na II Liga, Paços de Ferreira (1,37), Tondela (1,31) e Aves SAD (1,26) são as equipas mais dominadoras.

Nas «big-5», o Bayern lidera o ranking com 2,63, seguido de Nápoles (2,56) e Paris Saint-Germain (2,33).

A nível global, os búlgaros do Levski Sofia estão à frente com 3,31. Seguem-se Ludogorets (3,26) e os sérvios do Estrela Vermelha (2,99).