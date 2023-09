O castigo que impediu Adán de defrontar o Benfica no final da temporada passada continua a dar que falar. Depois do Tribunal Arbitral do Desporto ter dado razão ao guarda-redes do Sporting, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou agora a eliminação da sansão aplicada do cadastro do jogador espanhol e decretou ainda que lhe seja restituído o valor da multa aplicada.

Recordamos que Adán foi expulso no decorrer da vitória do Sporting sobre o Marítimo (2-1), a 13 de maio, depois de ter visto dois cartões amarelos, em jogo da 32.ª jornada da Liga. Com um jogo de castigo, o guarda-redes ficou impedido de jogar na ronda seguinte, no Estádio da Luz, diante do Benfica.

O guarda-redes do Sporting apresentou um recurso que acabou por ser rejeitado pelo CD da FPF, que manteve a suspensão, considerando que não recebeu o recurso em tempo útil devido a problemas informáticos e foi Franco Israel que foi para a baliza dos leões, num dérbi que acabou com um empate 2-2.

Mais tarde, já a 12 de setembro, o Tribunal Arbitral do Desporto anulou a decisão do Conselho de Disciplina, considerando que o guarda-redes «cumpriu os requisitos» ao enviar a defesa para o «endereço de correio eletrónico exigido» e que os problemas informáticos não são da sua responsabilidade.

Uma decisão agora acata pelo Conselho de Disciplina que determinou que se «elimine do cadastro do jogador a sansão deliberada» e que restitua o valor da multa aplicada a Adán, neste caso, de 153 euros.