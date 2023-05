O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol rejeitou o recurso do Sporting por Antonio Adán.

O guarda-redes foi expulso frente ao Marítimo, os leões recorreram da decisão para o CD, mas o mesmo foi rejeitado: o espanhol continua assim suspenso para o dérbi frente ao Benfica, este domingo.

Segundo se lê no acórdão divulgado pelo organismo, o Sporting tentou o recurso ainda antes do processo sumário, por e-mail, mas este foi para o spam, uma vez que a equipa leonina não utilizou a plataforma habitual para o envio do documento.

No entanto, entende o CD que o recurso seria sempre rejeitado, mesmo se essa primeira defesa da SAD leonina tivesse sido válida.

O Sporting, refira-se, defronta o Benfica este domingo, no Estádio de Alvalade (20h30), em jogo da 33.ª jornada da Liga.