Cristiano Ronaldo brilhou a grande altura no triunfo do Al Nassr sobre o Al Ahli, por 4-3, que catapulta a equipa comandada por Luís Castro para o topo da Liga da Arábia Saudita.

No final, após ter sido aclamado pelo público nas bancadas, Ronaldo não escondeu a felicidade pelo triunfo e pela sua exibição.

«Foi um grande jogo. Jogámos contra uma grande equipa. Sabíamos que ia ser difícil, mas jogámos melhor. Começámos o jogo muito bem. O resultado foi bom, agora estamos no topo da liga», afirmou o internacional português, salientando: «Ainda amo o futebol, mesmo com a minha idade. Adoro jogar, marcar golos, ganhar jogos. Continuarei até as minhas pernas me dizerem "Cristiano, acabou-se". Ainda me sinto bem, ainda consigo ajudar a equipa. Temos grandes jogadores. Esta equipa está a melhorar.»