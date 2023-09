Sem Cristiano Ronaldo, Al Nassr goleou em casa do Ohod por 5-1. No final da partida, Luís Castro explicou por que razão o internacional português não participou no jogo da Taça do Rei da Arábia Saudita.



«Há sempre surpresas nos jogos da Taça. Hoje quase aconteceu na primeira parte, mas conseguimos fazer o que era preciso e acabámos por alcançar uma grande vitória. Decidimos fazer descansar Ronaldo, Brozovic e o Al-Ghannam para controlar os níveis de cansaço. Fizeram um estágio no Japão, outro em Portugal, depois começaram a Liga dos Campeões Árabe, ainda o campeonato e a Liga dos Campeões asiática. Foi uma opção minha e creio que foi o momento certo para que descansassem», justificou.



Lembre-se que Cristiano Ronaldo está em excelente forma neste arranque de temporada: leva 15 golos e cinco assistências em 14 jogos.